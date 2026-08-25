TKP'den ABD'nin Suriye Açıklamasına Tepki - Son Dakika
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TKP'den ABD'nin Suriye Açıklamasına Tepki

TKP\'den ABD\'nin Suriye Açıklamasına Tepki
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TKP Genel Sekreteri Okuyan, ABD'nin Suriye'yi terör destekçisi listesinden çıkaran açıklamasını eleştirdi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ABD Hazine Bakanlığı'nın, Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasına ilişkin, "Bugün dünyada teröre destek veren ülkelerin başında ABD geliyor. ABD yönetimi bu saçma sapan listeyle yaptırımlar ve ablukalar uyguluyor, işgallere yelteniyor, savaşlar çıkarıyor" açıklamasını yaptı.

Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD, Suriye'yi 'teröre destek veren devletler listesi'nden çıkarmış. Böylece yıllarca el altından destekleyip iktidara getirdikleri HTŞ denen örgütün kanlı sicilinden de kurtulduklarını sanıyorlar. O listede kalan az sayıda ülkeden biri Küba. Küba teröre destek veriyormuş… Hadi oradan.

Bugün dünyada teröre destek veren ülkelerin başında ABD geliyor. Hatta, ABD'nin 'terör' kapsamında değerlendirilebilecek açık ve örtülü ilişkilerinin listesini yapmaya kalksak, tam bir döküme hiçbir zaman ulaşamayız. ABD yönetimi bu saçma sapan listeyle yaptırımlar ve ablukalar uyguluyor, işgallere yelteniyor, savaşlar çıkarıyor. Liste uyduruk, liste bahanesiyle girişilen saldırganlık ise fazlasıyla gerçek.

Dünyanın halleri böyle… Paranın gücüyle semirmiş zorbaların hiyerarşisidir emperyalizm denen sistem bir bakıma. Tarih ve insanlık da onların listesini tutar bir yandan, hiçbirini atlamadan…"

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Suriye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKP'den ABD'nin Suriye Açıklamasına Tepki - Son Dakika

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