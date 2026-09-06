TL'ye güvenin artmasıyla mevduat payı yüzde 61,5'e çıktı
Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamada uygulanan politikalarla TL'ye güvenin arttığını belirtti. Yılmaz, TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının yüzde 31,6'dan yüzde 61,5'e yükseldiğini ifade etti.
Yılmaz: "Uyguladığımız politikalarla TL'ye güven artmaya devam etti, TL mevduatımızın toplam mevduat içindeki payı yüzde 31,6'den yüzde 61,5 seviyesine yükseldi"
Kaynak: AA
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