TMMOB, Aliağa'daki HABAŞ patlamasında iş cinayetlerinin önlenebilir olduğunu söyledi - Son Dakika
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TMMOB, Aliağa'daki HABAŞ patlamasında iş cinayetlerinin önlenebilir olduğunu söyledi

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TMMOB, Aliağa\'daki HABAŞ patlamasında iş cinayetlerinin önlenebilir olduğunu söyledi
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TMMOB, Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında meydana gelen patlamada ölen işçilerin ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa diledi. Açıklamada, iş cinayetlerinin önlenebilir olduğu vurgulanarak patlamanın nedenlerinin araştırılması, ihmallerin ve sorumluların açığa çıkarılması istendi.

(ANKARA) - TMMOB'dan Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "İş cinayetleri kader değildir, önlenebilir! Bilimin, tekniğin ve mühendisliğin gerekleri doğrultusunda gerekli tüm önlemlerin alınması ve etkin kamusal denetimin sağlanması zorunludur. Yaşanan patlamanın nedenleri tüm yönleriyle araştırılmalı, ihmaller ve sorumlular açığa çıkarılmalıdır" denildi.

TMMOB'dan Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan işçilere acil şifalar diliyoruz. Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanının piyasa koşullarına terk edilmesi, gerekli önlemlerin alınmaması ve kamusal denetimin yetersizliği nedeniyle iş cinayetleri yaşanmaya devam etmektedir.

Bir kez daha vurguluyoruz: İş cinayetleri kader değildir, önlenebilir! Bilimin, tekniğin ve mühendisliğin gerekleri doğrultusunda gerekli tüm önlemlerin alınması ve etkin kamusal denetimin sağlanması zorunludur. Yaşanan patlamanın nedenleri tüm yönleriyle araştırılmalı, ihmaller ve sorumlular açığa çıkarılmalıdır. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulumuz tarafından süreç yakından takip edilmektedir. İş cinayetlerinin önlenmesi, insanca yaşam ve insanca bir düzen için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği3. SayfaGüncelSon Dakika

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