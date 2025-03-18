TMMOB'den İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu kararına tepki

(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına ilişkin "İstanbul Üniversitesi'nin verdiği bu karar açıkça bir hukuk ihlalidir. Siyasi olduğunu bildiğimiz bu karar bir an evvel iptal edilmelidir. Demokratik bir ülke için hep birlikte mücadele etmekten, hukuku savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

TMMOB, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesi ülkemizde hukukun geldiği son halin resmidir. İstanbul Üniversitesi'nin verdiği bu karar açıkça bir hukuk ihlalidir. Siyasi olduğunu bildiğimiz bu karar bir an evvel iptal edilmelidir. Demokratik bir ülke için hep birlikte mücadele etmekten, hukuku savunmaktan vazgeçmeyeceğiz."