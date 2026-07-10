TMMOB: Maaş Artışları Yetersiz - Son Dakika
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TMMOB: Maaş Artışları Yetersiz

10.07.2026 17:52
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TMMOB Başkanı Çakar, kamu emekçileri için temmuz maaş artışlarının insanca yaşamaya yetmediğini belirtti.

(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, kamu emekçileri ve emeklilere yönelik temmuz ayı maaş artışlarının insanca yaşamaya yetecek düzeyde olmadığını vurgulayarak, "Halkın temel ihtiyaçları söz konusu olduğunda tasarrufu ve bütçe kısıtlarını öne süren siyasi iktidarın, NATO zirvesi, savaş ve silahlanma politikaları için kamusal olanakları seferber etmesi kabul edilemez. Ülkemizin kaynakları NATO'ya, emperyalist çevrelerinin çıkarlarına değil, halkın insanca yaşam hakkına ayrılmalıdır" açıklamasını yaptı.

Halkın temel ihtiyaçları söz konusu olduğunda tasarrufu ve bütçe kısıtlarını öne süren siyasi iktidarın, NATO zirvesi, savaş ve silahlanma politikaları için kamusal olanakları seferber etmesi kabul edilemez

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, "NATO'ya değil, halka bütçe. Temmuz zam oranları sefalet ücretidir" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Çakar açıklamasında, kamu emekçileri ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci altı ayında alacağı maaş artışının yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yapılacak artışın ise yüzde 17,76 olarak belirlendiğini hatırlattı.

İktidar tarafından "zam" olarak sunulan bu oranların emekçilerin ve emeklilerin insanca yaşayabileceği bir gelir sağlamaktan uzak olduğunu belirten Çakar, "Kira, gıda, ulaşım ve enerji başta olmak üzere temel yaşam giderleri sürekli artarken, ücretlerin gerçeği yansıtmayan resmi enflasyon verilerine göre belirlenmesi, milyonlarca yurttaşın yoksulluğa mahum edilmesi demektir" ifadelerini kullandı.

"BÜTÇELER SİYASİ İKTİDARLARIN TERCİHİNİ GÖSTERİR"

Bütçelerin yalnızca gelir ve gider rakamlarından oluşan teknik belgeler olmadığını ifade eden Çakar, "Bütçeler, siyasi iktidarların kimden ve hangi toplumsal kesimlerden yana olduğunun açık göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu. Çakar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Halkın temel ihtiyaçları söz konusu olduğunda tasarrufu ve bütçe kısıtlarını öne süren siyasi iktidarın, NATO zirvesi, savaş ve silahlanma politikaları için kamusal olanakları seferber etmesi kabul edilemez. TMMOB olarak bir kez daha vurguluyoruz: Ülkemizin kaynakları NATO'ya, emperyalist çevrelerinin çıkarlarına değil, halkın insanca yaşam hakkına ayrılmalıdır. Kamu kaynakları emekçilerin ve emeklilerin ücretlerinin artırılması, eğitim, sağlık, barınma ve ulaşım gibi temel kamusal hizmetlerin geliştirilmesi, üretimin güçlendirilmesi ve afetlere karşı dirençli, sağlıklı ve güvenli kentlerin oluşturulması için kullanılmalıdır."

Kamuda çalışan ve kamudan emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının yıllardır biriken ekonomik ve özlük hak kayıpları giderilmeli; tüm çalışanların ve emeklilerin insan onuruna yaraşır bir gelir düzeyine kavuşması güvence altına alınmalıdır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak emeği, barışı, kamusal yararı ve halkın insanca yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

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