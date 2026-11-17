(ANKARA) - TMMOB'dan Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Seçilmiş belediye başkanlarından gazetecilere, sendikacılardan öğrencilere, demokratik kitle örgütlerinden muhalif siyasetçilere kadar toplumun bütün kesimlerini hedef alan gözaltılar, tutuklamalar, ve kayyum uygulamaları ülkemizde hukukun ve demokrasinin tasfiye edildiğini açıkça göstermektedir. Ancak bilinmelidir ki gerçeklerin üzeri yasaklarla örtülemez, halkın sesi kayyumlarla susturulamaz" ifadeleri kullanıldı.

TMMOB'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye kayyum atanması, ülkemizde basın özgürlüğüne ve demokratik haklara yönelik sistematik baskı politikalarının yeni bir halkasıdır. Türkiye'de siyasi iktidar, kendisine muhalif olan her sesi susturmaya, toplumun haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Seçilmiş belediye başkanlarından gazetecilere, sendikacılardan öğrencilere, demokratik kitle örgütlerinden muhalif siyasetçilere kadar toplumun bütün kesimlerini hedef alan gözaltılar, tutuklamalar, ve kayyum uygulamaları ülkemizde hukukun ve demokrasinin tasfiye edildiğini açıkça göstermektedir. Ancak bilinmelidir ki gerçeklerin üzeri yasaklarla örtülemez, halkın sesi kayyumlarla susturulamaz.

TMMOB olarak Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye yönelik kayyum kararının derhal kaldırılmasını, basın emekçilerinin özgürce çalışmasının güvence altına alınmasını ve demokratik hak ve özgürlüklere yönelik baskılara son verilmesini istiyoruz. Baskıya, hukuksuzluğa ve karanlığa karşı eşit, özgür, laik ve demokratik bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz."