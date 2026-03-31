TMO'dan Buğday Stoklarına Fiyat Artışı Yok

(ANKARA) - Toprak Mahsulleri Ofisi, mevcut buğday stoklarının satışına fiyat artışı yapmadan devam edileceğini, 1 Nisan'dan itibaren ise yeni dönem hububat fiyatlarının güncellendiğini açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat piyasasına ilişkin yaptığı açıklamada, arz güvenliği ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla satış politikalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

TMO, 2025 yılı Ekim ayında başlayan ve 6 aydır devam eden satışlarda herhangi bir fiyat artışı yapılmadığını belirterek, 2023 yılı mahsulü yerli buğdaylar ile yüksek proteinli ithal buğdaylardan oluşan toplam 1,3 milyon tonluk stokun satışına mevcut fiyatlarla yeni hasat dönemine kadar devam edileceğini duyurdu.

Açıklamada, yaklaşan hasat dönemi dikkate alınarak üretici ve sanayici arasındaki piyasa dengesinin korunması ve haksız kazançların önlenmesi amacıyla fiyat politikasında değişikliğe gidildiği ifade edildi. Bu kapsamda, 1 Nisan 2026 itibarıyla 2024-2025 mahsulü hububat satış fiyatlarının güncellendiği kaydedildi.

TMO, yeni hasat sezonuna kadar belirlenen satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını vurgulayarak, düzenlemenin piyasa istikrarını güçlendirmeyi ve dengeli bir geçiş süreci sağlamayı hedeflediğini bildirdi.