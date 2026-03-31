TMO'dan Buğday Stoklarına Fiyat Artışı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TMO'dan Buğday Stoklarına Fiyat Artışı Yok

31.03.2026 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMO, mevcut buğday stoklarını fiyat artışı olmadan satmaya devam edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Toprak Mahsulleri Ofisi, mevcut buğday stoklarının satışına fiyat artışı yapmadan devam edileceğini, 1 Nisan'dan itibaren ise yeni dönem hububat fiyatlarının güncellendiğini açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat piyasasına ilişkin yaptığı açıklamada, arz güvenliği ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla satış politikalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

TMO, 2025 yılı Ekim ayında başlayan ve 6 aydır devam eden satışlarda herhangi bir fiyat artışı yapılmadığını belirterek, 2023 yılı mahsulü yerli buğdaylar ile yüksek proteinli ithal buğdaylardan oluşan toplam 1,3 milyon tonluk stokun satışına mevcut fiyatlarla yeni hasat dönemine kadar devam edileceğini duyurdu.

Açıklamada, yaklaşan hasat dönemi dikkate alınarak üretici ve sanayici arasındaki piyasa dengesinin korunması ve haksız kazançların önlenmesi amacıyla fiyat politikasında değişikliğe gidildiği ifade edildi. Bu kapsamda, 1 Nisan 2026 itibarıyla 2024-2025 mahsulü hububat satış fiyatlarının güncellendiği kaydedildi.

TMO, yeni hasat sezonuna kadar belirlenen satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını vurgulayarak, düzenlemenin piyasa istikrarını güçlendirmeyi ve dengeli bir geçiş süreci sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMO'dan Buğday Stoklarına Fiyat Artışı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 00:38:07. #7.12#
SON DAKİKA: TMO'dan Buğday Stoklarına Fiyat Artışı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.