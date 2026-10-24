TMO Genel Müdürü Güldal, Düzce Yığılca'da 83 noktada fındık alımı yapıldığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TMO Genel Müdürü Güldal, Düzce Yığılca'da 83 noktada fındık alımı yapıldığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TMO Genel Müdürü Güldal, Düzce Yığılca\'da 83 noktada fındık alımı yapıldığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Düzce Yığılca'daki fındık alım noktasında incelemede bulunarak Türkiye genelinde 83 noktada alım yapıldığını söyledi. Güldal, çürük oranı yüksek çıkan üreticilere aynı numuneden yeniden analiz yaptırma imkanı sağlandığını belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık alım noktasında incelemede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ve beraberindeki heyetle TMO Yığılca fındık alım noktasına gelen Güldal, çalışanlar ve üreticilerle sohbet etti.

Güldal, yaptığı açıklamada, bölgedeki hasat süreci, verim, kalite ve rekolteye ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

TMO'nun fındık üreticisinin daima yanında olduğunu, Türkiye genelinde 83 farklı noktada fındık alımı yapıldığını belirten Güldal, "Şu anda Türkiye genelinde kaliteli fındık alımı gerçekleştiriyoruz. Bölgemizde büyük bir çürük problemi bulunmuyor ve çürük oranı yüksek çıkan üreticilere aynı numuneden yeniden analiz yaptırma imkanı sağlıyoruz." dedi.

Güldal, alım süreçlerinin tamamen şeffaf ve kayıt altında yürütüldüğünü vurgulayarak, "Ekspertizin göğsünde ve alım alanında kameralar var. Tüm analizler ve boşaltma işlemleri üreticinin gözü önünde yapılıyor. İşlem sonunda üreticinin cep telefonuna onay kodu gönderilerek ödemeleri doğrudan kendi hesaplarına aktarılıyor. Üretici belgesi olsa dahi tüccar mantalitesiyle alım merkezine gelen kişilerin ürünlerinin alınmaması konusunda kesin talimat verdim???????." diye konuştu.

TMO Genel Müdürü Güldal, geçen hafta bazı yerel medya kuruluşlarında bölgede alım konusunda şikayetlerin olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Güldal'ın programında, TMO Sakarya Bölge Müdürü Dursun Esen, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ve Yığılca Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Yılgın da yer aldı.

Kaynak: AA
Toprak Mahsulleri OfisiAhmet GüldalTürkiyeEkonomiGüncelDüzceSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi İlk iş bakın ne yapacak 81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak
15:35
Kılıçdaroğlu’ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
15:14
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
14:49
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
14:48
Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
14:40
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
14:28
Zonguldak’ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 15:45:59. #7.12#
SON DAKİKA: TMO Genel Müdürü Güldal, Düzce Yığılca'da 83 noktada fındık alımı yapıldığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei