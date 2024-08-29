TMO Kuru Kayısı Alımı Kararı Aldı

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(ANKARA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) piyasalardaki istikrarı sağlamak, üreticilerin sağlıklı depo ihtiyacını gidermek ve ihracat değerini korumak amacıyla kuru kayısı alımı yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Tane adedi kilogramda 141-160 arası kükürtlenmiş kuru kayısının fiyatı 125, kükürtlenmemiş kuru kayısının fiyatı 130 TL olarak belirlendi. Alımların 3 Eylül 2024'ten itibaren başlayacağı bildirildi.

TMO'dan yapılan açıklamada, "Ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan kuru kayısıda üretici lehine politikalarla piyasalardaki istikrarı sağlamak, üreticilerin sağlıklı depo ihtiyacını gidermek ve ihracat değerini korumak amacıyla TMO'nun kuru kayısı alımı yapması kararlaştırılmıştır. Kuru kayısı alım işlemleri Toprak Mahsulleri Ofisi iştiraki olan TMO- TOBB Lisanslı Depoculuk A.Ş. (1. Organize Sanayi Bölgesi 13. Cd. No: 3 Yeşilyurt/ Malatya adresindeki) lisanslı deposu üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) yoluyla 3 Eylül 2024'ten itibaren yapılacaktır" denildi.

Kilogram başına kükürtlü ve kükürtsüz kuru kayısı fiyatları

Buna göre, bir kilogramda 0-80 arasında tane adeti bulunan jumbo boy kükürtlenmiş kayısının kilo fiyatı 150, kükürtlenmemiş jumbo boy kayısı 155 TL, bir kilogramda 81-100 arası tane adedi bulunan kükürtlenmiş kayısı 140 TL, kükürtlenmemiş kayısı 145 TL, bir kilogramda 101-120 tane adedi bulunan kükürtlenmiş kayısı 135 TL, kükürtlenmemiş kayısı 140 TL, bir kilogramda tane adedi 121-140 arası tane adedi bulunan kükürtlenmiş kayısı 130, kükürtlenmemiş kayısı 135, bir kilogramda tane adedi 141-160 arası kükürtlenmiş kayısı 125 TL, kükürtlenmemiş kayısı 130 TL, bir kilogramda tane adedi 161-180 arası kükürtlenmiş kayısı 120 TL, kükürtlenmemiş kayısı 125, bir kilogramda tane adedi 181-200 arası kükürtlenmiş kayısı 115 TL, kükürtlenmemiş kayısı 120 TL, bir kilogramda tane adedi 201-220 arası kükürtlenmiş kayısı 110 TL, kükürtlenmemiş kayısı 115 TL, bir kilogramda tane adedi 221-240 arası kükürtlenmiş kayısı 105 TL, kükürtlenmemiş kayısı 110 TL olarak belirlendi.