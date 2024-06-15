TMV New Jersey Okulu 7. Dönem Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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TMV New Jersey Okulu 7. Dönem Mezunlarını Verdi

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan okulu, bu yıl 7. dönem mezunlarını verdi. New York'taki Türkevi'nde düzenlenen mezuniyet törenine TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve diğer yetkililer katıldı. Başkan Akgün, öğrencileri üstün başarılarından dolayı tebrik etti ve üniversite hayatları boyunca destek vereceklerini belirtti. Ayrıca, yeni alınan Wayne bölgesindeki Maarif Okulu binasında çalışmaların devam ettiği ve okulun kapasitesini arttırarak bir sonraki mezuniyet töreninin açılışını yapmayı hedefledikleri ifade edildi.

15.06.2024 00:55
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Türkiye Maarif Vakfının (TMV) ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan okulu, bu yıl 7. dönem mezunlarını verdi.

New York'taki Türkevi'nde düzenlenen mezuniyet törenine TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut M. Özdil, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Eğitim Ateşesi Prof. Dr. Şamil Öcal ve TMV ABD Direktörü Ahmet Celal Özdemir ve öğretmenlerle aileler katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Başkan Akgün, öğrencileri üstün başarılarından dolayı tebrik etti, öğrencilere üniversite hayatları boyunca destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Akgün, "Okulumuzun 7. yılında 7 öğrencimizi mezun ediyoruz. Gazze'de yaşanan insanlık dramında gördüğümüz gibi, güce karşı dünyada barışı, huzuru ve iyi niyeti yayacak öğrenciler yetiştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni alınan Wayne bölgesindeki Maarif Okulu binasında çalışmalara devam ettiklerini belirten Akgün, "Okulumuzun kapasitesini arttırmak ve bir dahakine geldiğimizde açılışı yapmak istiyoruz. Yeni binamızın özellikle Amerika'daki Türk ve Müslüman toplum için bir Merkez olmasını ümit ediyoruz." dedi.

Törende daha sonra TMV yetkilileri tarafından mezun olan 7 öğrenciye diplomaları verildi, günün anısına toplu hatıra fotoğrafları çektirildi.

New Jersey'nin Bloomfield bölgesinde 2017'den bu yana eğitim hizmeti veren Maarif Okulu'nda 230 öğrenci öğrenim görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TMV New Jersey Okulu 7. Dönem Mezunlarını Verdi - Son Dakika

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