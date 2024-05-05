Togo'da Milletvekili Seçimlerini UNIR Partisi Kazandı - Son Dakika
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Togo'da Milletvekili Seçimlerini UNIR Partisi Kazandı

Togo\'da Milletvekili Seçimlerini UNIR Partisi Kazandı

Togo'da düzenlenen milletvekili seçimlerini iktidardaki Cumhuriyet Birliği (UNIR) Partisi ezici üstünlükle kazandı. UNIR Partisi, 113 sandalyeli mecliste 108 koltuk elde etti. Togo, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş için anayasa değişikliğine gitmişti. Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, 2025'te yeniden aday olabilecek ve 2031'e kadar görev yapabilecek.

05.05.2024 14:53
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Togo'da 29 Nisan'da düzenlenen milletvekili seçimlerini iktidardaki Cumhuriyet Birliği (UNIR) Partisi ezici üstünlükle kazandı.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENİ) Başkanı Dago Yabre, yaptığı açıklamada, milletvekili seçimlerinin geçici sonuçlarına göre UNIR Partisinin 113 sandalyeli mecliste 108 koltuk elde ettiğini duyurdu.

Togo, 23 Mart'ta başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş için anayasa değişikliğine gitmiş, 6 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçme yetkisi parlamentoya verilmişti.

Daha önce cumhurbaşkanı, halk tarafından görev süresi 5'er yıl olmak üzere iki dönem seçilebiliyordu.

Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, halihazırdaki görev süresinin sayılmadığı anayasa değişikliği sayesinde 2025'te yeniden aday olabilecek ve seçilmesi halinde 2031'e kadar cumhurbaşkanı koltuğunda oturabilecek.

Batı Afrika'da küçük bir ülke olan Togo, 1967'den bu yana Gnassingbe ailesi tarafından yönetiliyor.

Darbeyle iktidara gelen baba Gnassingbe Eyadema'nın ölümünden sonra 2005'te yerine oğlu Faure Gnassingbe geçmişti. Gnassingbe, 2020'de yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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