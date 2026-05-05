TOGÜ Biyoçeşitlilik Müzesi Açıldı

05.05.2026 22:59
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde 15 bin böcek ve 25 hayvan türünün tahniti sergileniyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Biyoçeşitlilik Müzesi'nde yaklaşık 15 bin böcek ile 25 hayvan türünün tahniti sergileniyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden temin edilen omurgalı ve omurgasız hayvan ile bitki örneklerinin korunup kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan yaklaşık 350 metrekare alanda kurulan müzede, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma ile Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümlerinde görev yapan bilim insanlarının uzun yıllara dayanan arazi çalışmaları ile bilimsel araştırmalar sonucunda elde ettiği örnekler bulunuyor.

Ayrıca lisans ve lisansüstü öğrencileri ile ulusal ve uluslararası araştırmacılar tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında toplanan örnekler ve doğaseverler tarafından bağışlanan biyolojik materyaller de müze koleksiyonunda yer alıyor.

TOGÜ Biyoçeşitlilik Müzesi'nde bölgeye özgü kene türlerinin de arasında bulunduğu yaklaşık 15 bin böcek ile altın çakal, kaya sansarı, koyun, Anadolu sincabı, porsuk, yaban domuzu ve tilki gibi memeliler, bayağı şahin, tavuk, horoz, keklik, yeşilbaş ördek, çulluk, balıkçıl, güvercin, alakarga ve kaşıkgaga gibi kuş türlerinin tahnitleri sergileniyor.

"Öğrencilerimiz edindikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak burada geliştirmiş oluyor"

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AA muhabirine, müzenin yaklaşık 1 ay önce hizmete açıldığını söyledi.

Üniversitede üretilen bilgiyi topluma ulaştırmayı ve gençlere doğa bilinci kazandırmayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, "Aynı zamanda uygulamalı eğitimi desteklemek amacıyla büyük bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biyoçeşitlilik Müzesi'ni ilkokuldan liseye kadar bütün öğrencilerimizin hizmetine açmış bulunmaktayız. Öğrencilerimiz edindikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak burada geliştirmiş oluyor." dedi.

Hem bölge hem de Türkiye'deki binlerce böcek ile 25 tür hayvanın tahnitinin müzelerinde bulunduğuna işaret eden Yılmaz, "Hocalarımızın kendi koleksiyonları, aynı zamanda birçok hayırseverden elde edilen koleksiyonlarımız var. Öğrencilerimiz buraya geldiklerinde hem doğayla ilgili bilgileri hem de ilme merakları artmış olacak. Üniversitemizde sadece biyoçeşitlilik müzesi değil, 20 ders dışı öğrenme ortamı hazırladık. Öğrencilerimiz burada edindikleri teorik bilgilerin uygulamasını laboratuvarda yapmış olacak." ifadelerini kullandı.

