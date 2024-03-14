TOGÜ\'de 14 Mart Tıp Bayramı Programı Gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) 14 Mart Tıp Bayramı programı gerçekleştirildi.
TOGÜ Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, sağlık çalışanlarının, hayat kurtarmak, acıları dindirmek ve umut vermek gibi kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.
Bu kutsal görevi yerine getirirken özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının mesleklerine olan bağlılıklarıyla örnek olduklarını ifade eden Yılmaz, "Sağlık alanında fedakarca çalışarak, toplumumuzun sağlığını korumak ve iyileştirmek için gece gündüz demeden özveriyle çaba harcayan tüm sağlık çalışanlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Programda, 14 Mart Tıp Bayramı spor etkinliklerinde başarı elde eden öğrencilere madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Daha sonra TOGÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
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