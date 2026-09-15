TOGÜ ev sahipliğinde Bağımlılıkla Mücadele Akademisi eğitimi başladı - Son Dakika
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TOGÜ ev sahipliğinde Bağımlılıkla Mücadele Akademisi eğitimi başladı

TOGÜ ev sahipliğinde Bağımlılıkla Mücadele Akademisi eğitimi başladı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin ev sahipliğinde, Anadolu Üniversiteler Birliği ve Yeşilay iş birliğiyle Bağımlılıkla Mücadele Akademisi eğitimi başladı. Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'ndeki programa Vali Abdullah Köklü de katılarak gençlerin korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) ev sahipliğinde, Bağımlılıkla Mücadele Akademisi Toplantısı yapıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin koordinasyonunda, Anadolu Üniversiteler Birliği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Akademisi-Eğiticilerin Eğitimi" programı, Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, özellikle gençlerin bağımlılığın olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Vali Köklü, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü ve Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Bağımlılıkla mücadeleyi Birliğe üye 21 üniversite için ortak ve öncelikli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin ev sahipliğinde Anadolu Üniversiteler Birliği ve Yeşilay iş birliğiyle Bağımlılıkla Mücadele Akademisi'ni gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Alpat, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Prof. Dr. Yusuf Temür, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, protokol üyeleri, akademisyenler, Yeşilay Bilim Kurulu üyeleri ve temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TOGÜ ev sahipliğinde Bağımlılıkla Mücadele Akademisi eğitimi başladı - Son Dakika

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