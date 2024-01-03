TOGÜ Rektörü Almus ilçesini ziyaret etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Almus ilçesini ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer ile makamında görüştü.

Rektör Yılmaz, Almus Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelerek öğrencilerin görüş ve taleplerini dinledi. Sonrasında ise Meslek Yüksekokulunun kampüs alanında tıbbi aromatik bitki dikimi gerçekleştirildi.

TOGÜ Rektörü Yılmaz tarafından Almus Meslek Yüksekokulu Akademik Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, "Geçmişten Günümüze Filistin Meselesi" konulu konferans verdi.