Tokat Almus\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

Tokat'ın Almus ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla şiirlerin okunmasıyla program sona erdi.
Almus Kaymakamı Emre Çömen, makamında tebrikleri de kabul etti.
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