Tokat Başçiftlik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tokat Başçiftlik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Gerçekleştirildi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Merkez Camisi avlusunda tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Başçiftlik Kaymakamı ve Belediye Başkanı günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. Törene İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve vatandaşlar da katıldı.

16.07.2024 00:05
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde program gerçekleştirildi.

Merkez Camisi avlusunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.

Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Ertürkler ile vatandaşlar katıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Başçiftlik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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