Tokat Belediyesi'nden Niksar'a Temizlik Desteği - Son Dakika
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Tokat Belediyesi'nden Niksar'a Temizlik Desteği

10.07.2026 15:52
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Tokat Belediyesi, Niksar'daki tarihi alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Tokat Belediyesi, Niksar ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı tarihi alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'nın talebi doğrultusunda Tokat Belediyesine ait jet yıkama aracı ve ekibini Niksar'a gönderdi.

Tokat Belediyesi Jet Yıkama Aracı ve ekibi tarafından, Niksar Ayvaz Parkı'ndaki tarihi şadırvan ve tarihi Niksar belediye başkanlık binası çevresi temizlendi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, tarihi ve kültürel mirasın korunmasının tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, belediyeler arasındaki dayanışmanın şehirlerin gelişimine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Yazıcıoğlu, "Tokat Belediyesi olarak sadece şehir merkezimizde değil, ihtiyaç duyulan her noktada bilgi birikimimiz, ekipmanımız ve imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kurumlar arası iş birliğiyle tüm imkanlarımızı ortak değerlerimiz için seferber ediyor, tarihi eserlerimizin korunmasına katkı sunuyoruz. Bu güzel iş birliği dolayısıyla Niksar Belediye Başkanı Sayın Semih Tepebaşı'na teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Tepebaşı da temizlik çalışmasına sağlanan teknik destek dolayısıyla Yazıcıoğlu ve Tokat Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Belediyesi'nden Niksar'a Temizlik Desteği - Son Dakika

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