Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hasta Kabulüne Başlıyor - Son Dakika
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hasta Kabulüne Başlıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin çalışmaları tamamlanarak yakın bir zamanda hasta kabulüne başlayacağı duyuruldu. Merkez, TOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde hizmet verecek olup, öğrenciler, akademik ve idari personel buradan tedavi hizmeti alabilecekler.

22.07.2024 14:55
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde, çalışmalarında sona gelinen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yakın bir zamanda hasta kabulüne başlayacağı duyuruldu.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, merkezin Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde hizmet vereceği belirtildi.

Merkezde incelemelerde bulunan Rektör Fatih Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, cihazların satın alındığı söyleyerek, "Çok kısa zamanda faaliyete geçecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'mizden öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz faydalanacak. Gerek personelimiz, gerekse öğrencilerimiz artık şehir merkezine giderek zaman kaybetmeden, Taşlıçiftlik Yerleşkemizde tedavilerini olacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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