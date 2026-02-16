Tokat Genç Çiftçi Akademisi Başladı - Son Dakika
Tokat Genç Çiftçi Akademisi Başladı

16.02.2026 17:25
Tokat Genç Çiftçi Akademisi, gençlerin tarımda rolünü güçlendirmek için açıldı.

Tokat Genç Çiftçi Akademisi programı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tokat Genç Çiftçi Akademisi, açılış programı 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Cebeci, tarımın geleceğinde gençlerin önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Genç çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinin olduğunu vurgulayan Cebeci, "KKYDP ve TKDK hibeleri, Ziraat Bankası'nın düşük faizli tarımsal kredileri ile KOSGEB destekleri hakkında uzmanlardan bilgiler verilmesiyle devam edilecek. 18-40 yaş arası genç çiftçiler ve çiftçi adaylarını kapsayan proje, başvuru süreci, anket çalışmaları, kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimleri, hibe ve kredi destekleri hakkında bilgilendirme, alan bazlı mesleki eğitimler ve teknik geziler olmak üzere 8 aşamadan oluşuyor. Katılımcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri, KKYDP ve TKDK hibeleri, Ziraat Bankası'nın düşük faizli tarımsal kredileri ile KOSGEB destekleri hakkında uzmanlardan bilgi alacak ve başvuru süreçlerinde teknik destek görecek. Proje ile Tokat'ın dört bir yanında örnek genç çiftçilerin yetiştirilmesi, gençlerin tarıma bakış açısının olumlu yönde değiştirilmesi, hibe programlarından yararlanan genç sayısının artırılması ve kırsaldan göçün azaltılması hedefleniyor. Genç Çiftçi Akademisi ile Tokat'ta tarımda sürdürülebilir büyüme için güçlü bir gençlik hareketi başlatılması amaçlanıyor." dedi.

Açılışa, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Tokat Vali Yardımcısı Osman Güven Tokat Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Hayri Korkmaz ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Tokat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
