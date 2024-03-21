Tokat'ın Almus ilçesinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Tokat'ın Almus ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Tokat\'ın Almus ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Almus'a bağlı belde ve köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında güzel manzaralar ortaya çıktı. Almus Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı tüm köy yollarının açık olduğu, olumsuz hava koşullarına karşı İlçe Özel İdaresi ekiplerinin hazır durumda bekletildiği kaydedildi.

21.03.2024 15:27  Güncelleme: 15:27
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Tokat'ın Almus ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Almus'a bağlı belde ve köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında güzel manzaralar ortaya çıktı.

Almus Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı tüm köy yollarının açık olduğu, olumsuz hava koşullarına karşı İlçe Özel İdaresi ekiplerinin hazır durumda bekletildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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