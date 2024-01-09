Tokat\'ın Hatipli beldesinde doğal gaz çalışmaları başladı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesine bağlı Hatipli beldesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.

Tokat'ta doğal gaz bulunmayan Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinin yanı sıra Başçiftlik ilçesinin Hatipli beldesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2024 yılı doğal gaz yatırım programına alındı.

Doğal gaz altyapı çalışmalarının başladığı Hatipli beldesine 2024 yılı içinde doğal gazın hanelere verilmesi hedefleniyor.

Belde sakinleri, hizmetin gelmesinde öncülük eden milletvekilleri ve diğer yetkililere teşekkür etti.