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Tokat'ın Hatipli beldesinde doğal gaz çalışmaları başladı - Son Dakika
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Tokat'ın Hatipli beldesinde doğal gaz çalışmaları başladı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesine bağlı Hatipli beldesinde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 2024 yılı doğal gaz yatırım programına alınan beldenin hanelerine doğal gazın verilmesi hedefleniyor. Belde sakinleri, hizmetin gelmesinde öncülük eden milletvekilleri ve yetkililere teşekkür etti.

Tokat\'ın Hatipli beldesinde doğal gaz çalışmaları başladı
09.01.2024 - 14:37,
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesine bağlı Hatipli beldesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.

Tokat'ta doğal gaz bulunmayan Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinin yanı sıra Başçiftlik ilçesinin Hatipli beldesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2024 yılı doğal gaz yatırım programına alındı.

Doğal gaz altyapı çalışmalarının başladığı Hatipli beldesine 2024 yılı içinde doğal gazın hanelere verilmesi hedefleniyor.

Belde sakinleri, hizmetin gelmesinde öncülük eden milletvekilleri ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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