Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çatak köyünde sepet örücülüğü yapan sadece bir kişi kaldı.
İlçeye 31 kilometre uzaklıkta bulunan Çatak köyü, yörede "Sepetçi köyü" olarak anılıyor.
Geçmişte pek çok kişinin sepet yapımıyla ilgilendiği köyde bu işle uğraşanların yıldan yıla azalmasıyla tek usta, 65 yaşındaki Recep Özdemir kaldı.
Özdemir, AA muhabirine, çocukluk yıllarından bu yana sepet ördüğünü söyledi.
Bu işin babasının da mesleği olduğunu belirten Özdemir, "Sepet örme işini babamdan öğrendim. Yıllar önce köyümüzde çok aile sepet örerdi. Günümüzde sadece bizim aile örüyor, arkadaşlarım da bana yardım ediyor." dedi.
Sepet örme işini genelde kış aylarında yaptıklarını anlatan Özdemir, "Senede 50 sepet örüyorum. Sepete ihtiyacı olan evime gelip alıyor. Bazen Niksar, Kumru ve Korgan pazarlarına götürüp satıyorum. Sepetlerin fiyatları 200 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar var. Bir sepeti bir günde örüyorum. Benden sonra da bu köyde sepet örecek yok." ifadelerini kullandı.
Recep Özdemir'e yardım eden köy sakinlerinden 57 yaşındaki Erhan Özdemir ise 4 sene önce emekli olduktan sonra köyüne yerleştiğini dile getirerek, "Recep ustadan bir şeyler öğrendim. Sepet örmede Recep ustaya yardım ediyoruz. Biz yeni öğrendiğimiz için çok beceremiyoruz. Sepet yapımında yabani fındık ağacı kullanıyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ın Niksar ilçesinde sepet örücülüğü azalıyor - Son Dakika
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