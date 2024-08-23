Tokat\'ın Niksar ilçesinde sulama kanalında çöküntü nedeniyle zarar

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Tokat'ın Niksar ilçesinde sulama kanalında oluşan çöküntü nedeniyle akan su, ekili arazilerde zarara neden oldu.

İlçeye bağlı Yolkonak beldesi Merkez Mahalle'de bulunan sulama kanalının dolgusunda çöküntü oluştu.

Çöküntü oluşan alandan akan su, ekili arazilerde zarara yol açtı.

Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür, AA muhabirine, sabah saatlerinde sulama kanalında çöküntü oluştuğunu belirterek, "Kanaldan su akması üzerine yonca, mısır ve fasulye ekili alanlarımız zarar gördü. DSİ yetkilileri beldemize gelerek kanalda gerekli çalışmaları yaptı ve suyun akmasını önledi. Biz de belediye olarak çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.