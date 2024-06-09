Tokat'ın Reşadiye ilçesinde köy muhtarı darbedildi - Son Dakika
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde köy muhtarı darbedildi

Tokat\'ın Reşadiye ilçesinde köy muhtarı darbedildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Umurca köyünde içme suyu şebeke hattı çalışmaları sırasında köy muhtarı Osman Çiçek, odunla saldırıya uğradı. Başından yaralanan ve kolu kırılan muhtar hastaneye kaldırıldı. Muhtarın şikayetçi olduğu 2 kişi gözaltına alındı.

09.06.2024 17:21
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde darbedilen köy muhtarı hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Umurca köyünde yürütülen içme suyu şebeke hattı çalışmaları sırasında köy muhtarı Osman Çiçek (77), traktör üzerindeyken odunla saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu başından yaralanan ve kolu kırılan Çiçek, ilk olarak Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiçek, durumunun ciddiyeti nedeniyle Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ortopedi bölümünde tedavisi süren muhtar Osman Çiçek, AA muhabirine, 1977 yılında muhtar seçildiğini söyledi.

Köyünde 47 yıldır aralıksız muhtarlığı sürdürdüğünü belirten Çiçek, "Başıma hiç böyle bir olay gelmedi. Böyle durumla karşılaşmadım. Komşum benden memnun. Ben de köyümden memnunum. Hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

Çiçek, yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Köyümüzde içme suyu ile ilgili çalışmamız vardı. İçme suyu ile ilgili bir karar aldı köylü. Üç kilometreden su getiriyorduk. Toplantıda, çalışmaya gelmeyenler para verecek dediler, 30-40 kişi vardı. Bunların da bir kısmı geldi çalışmaya. Yukarı mahalleye gittim. Köyümüzün bekçisi var. Bekçimiz para istemeye gitti. Daha para istemeden benim kafama odunla vurdular. Motordan aşağıya düştüm. Koluma vurdu, beni perişan etti. Bana vuran şahsı tanıyorum. Benimle ayn köyden. Beni taksi ile Reşadiye'ye getirdiler. Jandarma ifademi aldı. Şahıslardan davacı olduk."

Darbedilen muhtarın şikayetçi olduğu 2 kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ın Reşadiye ilçesinde köy muhtarı darbedildi - Son Dakika

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