Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen deprem sonrası ev ve ahırlar etkilendi - Son Dakika
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen deprem sonrası ev ve ahırlar etkilendi

Tokat\'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen deprem sonrası ev ve ahırlar etkilendi

AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Yozgat'ta iki katlı bir ev ile Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar aldığını bildirdi. Ekiplerin saha tarama çalışmaları devam ediyor.

18.04.2024 19:28
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(ANKARA) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Yozgat'ta iki katlı bir ev ile Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alındığını bildirdi. Ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtildi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bugün saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 18.31'de 3.5 büyüklüğünde bir artçı deprem oldu.

AFAD'ın Tokat'taki depremin ardından X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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