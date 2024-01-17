Tokat\'ın Turhal ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

16:30 •
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Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Aralarında husumet bulunan E.K. (18) ile N.D. (17), Yavuz Selim Mahallesi İnönü Caddesi'nde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.D, E.K'yi bacağından bıçakla yaraladı.
Ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırılan E.K, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Olayın ardından N.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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