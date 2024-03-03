Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Yüksek kesimlerde bulunan Üçoluk Göleti, Karlık Boğazı ve Alaçal Tepesi'nde kar etkili oldu.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı. Maçta Galatasaray'da 5 futbolcu eksik olarak yer almadı. Galatasaray taraftarı da İl Güvenlik Kurulu kararıyla tribünde yer aldı ve takımlarını destekledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları, 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar, yetersiz rüzgar nedeniyle ilk gün iptal edildi ancak bugün yapılan iki yarışla sona erdi. Yarışta dereceye giren yatlar ve kaptanları da açıklandı. Kış Trofesi'nin 4. ayağı ise 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kadroda tek değişiklik yaparak Mauro Icardi'yi sahaya sürdü. Galatasaray'da 5 önemli futbolcu ise sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer almadı. Yedek kulübesinde ise genç oyuncular görev bekledi. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı da deplasman tribününde takımlarını destekledi.
Sivas'ın Yenimahalle 22. Sokak'ta bulunan bir garajda çıkan yangında, 2 araç kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Batman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Batman Film Günleri"ne katılan usta yönetmen Derviş Zaim, yurtdışında Türk sinemasının karşılaştığı sorunlara ilişkin, "Türklerden bekledikleri filmi yapmazsan, allameicihan olsan seni o yerlere sokmazlar.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde görev yapan polis memurları Ümran Demirtaş ve Mehmet Mengilli, Varda Köprüsü yanında düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Nikahlarını üniformalarıyla kıyan Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, çiftin evlilik cüzdanını Karaisalı Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur verdi. Törene, İlçe Emniyet Müdürü Aziz Karakuş ile çiftin mesai arkadaşları da katıldı.
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