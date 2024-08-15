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Tokat'ın Zile ilçesinde esnafın görünmezlik isyanı: Belediyeden çözüm bekliyorlar

Esnaftan Zile Belediyesine otopark tepkisi

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde yol kotunun altında kalan esnaflar, dükkanlarının görünmez hale gelmesi ve iş kaybı yaşamaları nedeniyle Zile Belediyesi'nden acil çözüm talep ediyor.

Tokat'ın Zile ilçesi İstasyon Caddesi Cedid Mahallesi'nde yer alan esnaflar, dükkanlarının yol kotunun altında kalması nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek Zile Belediyesi'nden çözüm talep etti. Yolun altında kalan iş yerlerinin yol kenarına park edilen araçlar nedeniyle görünmez hale gelmesi, esnafı zor durumda bıraktı. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan esnaf, Cumhuriyet Caddesi'nde dükkanların yolla aynı kotta olmasına rağmen yol kenarında araç parkının yasaklandığını belirterek, kendi iş yerlerinin daha da dezavantajlı konumda olmasına rağmen yol kenarının otopark olarak kullanılmasına tepki gösterdi. Esnaflar, dükkanlarının görünürlüğünün azalması nedeniyle iş kaybı yaşadıklarını ve bu durumun sürdürülemez olduğunu ifade ederek, belediyenin bir an önce gerekli düzenlemeleri yaparak sorunu çözmesini talep etti. Esnafın bu haklı taleplerine bir an önce yanıt verilmesini isteyen iş yeri sahipleri, yol kotunun altında kalan dükkanların da şehirdeki diğer iş yerleri gibi eşit şartlara sahip olması gerektiğini vurguladı.