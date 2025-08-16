Tokat Müzesi'nde Eski Meslekler Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tokat Müzesi'nde Eski Meslekler Canlanıyor

16.08.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Şehir Müzesi, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri bal mumu heykellerle sergiliyor.

Tokat Şehir Müzesi'nde kaybolmaya yüz tutan eski meslekler bal mumu heykelleriyle canlandırılırken, o dönem ustaların kullandığı el aletleri ve ürünler de ziyaretçiler için sergileniyor.

Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip Tokat Şehir Müzesi'nde bakırcılık, demircilik, urgancılık, seramikçilik, yazmacılık gibi kaybolmaya yüz tutmuş 14 farklı meslek, bal mumu heykelleriyle canlandırılmaya başlandı.

Müzede kentin geçmişte kullanılan, meslek kültürünü yansıtan iş yeri tabelaları ile eşyalar da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Tokat Belediyesi Şehir Müzesi Sanat Tarihçisi Ali Berk Çevik, AA muhabirine, belediye tarafından kurulan müzenin geçmişi canlandırdığını söyledi.

Müzede insanların yakın tarihe kadar gündelik yaşamda kullanılan eşyaların ve bunların üretildiği dükkanların sergilendiğini anlatan Çevik, "Burada toplam 14 esnaf dükkanımız mevcut ve içlerinde mankenler bulunuyor. Bu dükkanlarda bakırcılık, demircilik, urgancılık, tabakçılık, yazmacılık gibi meslekler, bal mumu heykellerle canlandırılarak ziyaretçilere sergileniyor. Vatandaşlarımız burada geleneksel Tokat mutfağı ürünlerini görebilme imkanı bulabiliyor. Hatta yer ocağı ve şiş ocağını da burada görebilirler." dedi.

"Atölyelerimizde bulunan tüm malzemeler, dönemin esnafının kullandığı aletler"

Çevik, geçmişte Tokat'ın bakırcılık alanında ünlü bir şehir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Osmanlı İmparatorluğu döneminde çoğu kalhaneler kapatılırken, Tokat'taki kalhaneler açık kalıyor. Sultan 2. Mahmud'un Tokat'a bir fermanı var. İstanbul'da saraya sini, yani tepsi yaptırmak istiyor ancak İstanbul'da yaptıracak olan kişiyi bulamıyor ve Tokat'a ferman yazıyor. Yazdığı fermanın ve giden tepsinin bir örneğini ziyaretçiler burada görebilirler. Buradaki ürünlerin hepsi orijinaldir. Atölyelerimizde bulunan tüm malzemeler, dönemin esnafının kullandığı aletler olup, kendilerinin veya torunlarının, çocuklarının müzemize bağışladığı eserlerdir.

Biz de onları hem koruma hem de ziyaretçilerimizin görmesi amacıyla burada sergiliyoruz. Ziyaretçilerimiz burayı gezerken manevi dokusundan, havasından dolayı çok etkileniyor. Burada kendilerini 18. yüzyıldaki Osmanlı çarşılarında gibi hissediyorlar, tıpkı İstanbul'daki Kapalıçarşı'da olduğu gibi buraya geldiklerinde aynı hissiyatı yaşıyorlar."

Hollanda'dan ailesiyle gezmeye gelen Hidayet İlhan da Tokat Şehir Müzesi'ni çok güzel bulduğunu söyledi.

Müzenin her katının ayrı güzellikte olduğunu, ayrı tarih bulundurduğunu ifade eden İlhan, "Böyle tarihi yerler oldukça biz gurbetçiler daha çok seviniyoruz. Buraları gezdikçe geçmişimizi unutmuyoruz ve tarihimizi hatırlıyoruz. Müzede Osmanlı çarşısı çok dikkatimi çekti çünkü 'Z' kuşağından dolayı bu tür elemanlar yetişmiyor artık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat Müzesi'nde Eski Meslekler Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:29:22. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat Müzesi'nde Eski Meslekler Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.