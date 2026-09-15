Tokat Niksar'da ahıra giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir ahıra yılan girdiği ihbarı üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yakalanan yılan doğaya salındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde itfaiye ekipleri, ahıra giren yılanı yakalayarak doğaya bırakıldı.
Bahçelievler Mahallesi Bulut Sokak'ta bir ahıra yılan girdiği ihbarı üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yakalanan yılan, doğaya salındı.
Kaynak: AA
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