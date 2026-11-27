Tokat Niksar'da muhtarların talepleri Kaymakam Perçi başkanlığında ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Niksar ilçesinde köy ve mahalle muhtarları Kaymakam Kadir Perçi başkanlığında toplandı. Toplantıda muhtarların talep ve önerileri dinlenirken kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi vurgulandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde köy ve mahalle muhtarları toplantısı düzenlendi.
Niksar Kaymakamı Kadir Perçi başkanlığında, Niksar Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda muhtarların talep, öneri ve beklentileri dinlenerek ilçede yürütülen çalışmalar ile vatandaşların ihtiyaçları ele alındı.
Muhtarların görüş ve önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?