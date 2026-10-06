Tokat Şenyurt'ta çarpışan iki otomobilde sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat Şenyurt'ta çarpışan iki otomobilde sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı

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Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, sürücüler ile araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

S.K. idaresindeki 34 ZL 5349 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Şenyurt kavşağında M.K. yönetimindeki 55 AFZ 451 plakalı otomobille çarpıştı

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.S.K. M.E. ve B.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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