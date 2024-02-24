Tokat'ta bir caminin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Tokat'ta bir caminin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Tokat\'ta bir caminin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 100. Yıl Camisi'nin kazan dairesinde çıkan yangın, Yeşilyurt Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda kazan dairesinde hasar meydana geldi.

24.02.2024 18:53  Güncelleme: 18:56
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir caminin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 100.Yıl Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Camisi'nin kazan dairesinden duman çıktığını fark edenler, itfaiyeye haber verdi.

Yeşilyurt Belediyesi itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında kazan dairesinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokat'ta bir caminin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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