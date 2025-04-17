Tokat'ta Çiftçiler Zirai Dondan Etkilenmiş Üzümleri Kurtarmak İçin Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Tokat'ta Çiftçiler Zirai Dondan Etkilenmiş Üzümleri Kurtarmak İçin Mücadele Ediyor

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Tokat'ta zirai don nedeniyle zarar gören tarım arazilerindeki çiftçiler, mahsullerini kurtarmaya çalışıyor.

17.04.2025 11:28
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Tescilli üzüme ikinci çapa

Tokatlı çiftçiler mahsulünü kurtarmak için seferber oldu

TOKAT - Tokat'ta yaklaşık 190 bin dönüm tarım arazisini etkileyen zirai don felaketinin ardından çiftçiler, kalan mahsullerini kurtarmak için seferber oldu.

Kent genelinde etkili olan zirai don, başta kiraz ağaçları ve üzüm bağları olmak üzere geniş tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtı. Zirai donun yaklaşık 190 bin dönüm alanda etkili olduğu belirtilirken, çiftçiler kalan mahsullerini kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Don olayının ardından mahsulleri büyük ölçüde zarar gören üreticiler, tarım alanlarında yeniden canlandırma çalışmalarına başladı. Üzüm bağlarında toprak çapalama, gübreleme ve sulama işlemleriyle zarar gören alanları ayağa kaldırmaya çalışan çiftçiler, zorlu şartlara rağmen üretimden vazgeçmiyor.

"Şükür canımıza bir şey olmadı"

Erbaa ilçesindeki üzüm bağını ayağı kaldırmaya çalıştıklarını söyleyen çiftçi Recai Başarı, "Kışın Erbaa'da yaşıyorum, yazları köye gidip geliyorum. Bu sene büyük bir afet yaşadık. Havaların durumu ortada, ürünler yandı. Cevizler ve kirazlar sıcak suya girmiş gibi simsiyah oldu. Kabak, patates gibi toprak üstünde olan her şey gitti. Çok şükür canımıza bir şey olmadı, buna da şükrediyoruz" dedi

"Allahtan gelene razıyız"

Dondan etkilenen bağlarda yeniden üretime dönmeye çalıştıklarını belirten çiftçi Ali Deri ise "Yanan bağlarımızı yeniden ayağa kaldırmak için toprağa çıkan otları temizliyoruz, gübreleme yapıp sulama ile tekrar canlandırmaya çalışacağız. Allah'tan gelene razıyız. İnşallah kalan kısımlar bizim için yeterli olur" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Çiftçiler Zirai Dondan Etkilenmiş Üzümleri Kurtarmak İçin Mücadele Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Çiftçiler Zirai Dondan Etkilenmiş Üzümleri Kurtarmak İçin Mücadele Ediyor - Son Dakika
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