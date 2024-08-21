Tokat'ta çıkan örtü yangınlarında 7,5 hektarlık alan zarar gördü

Tokat'ın Niksar ve Reşadiye ilçelerinde çıkan örtü yangınlarında yaklaşık 7,5 hektarlık alan zarar gördü.
Niksar'a bağlı Yazıcık beldesinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Vatandaşlar ekiplere haber verdi.
Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında, yaklaşık 1,5 hektarlık alanda zarar oluştu.
Reşadiye ilçesi Çevrecik köyünde çıkan örtü yangınına Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında, yaklaşık 6 hektarlık alan zarar meydana geldi.
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