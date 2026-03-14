Tokat'ta Deprem Sonrası Minare Yıkıldı

TOKAT'ta 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gören Kümbet Camisi'nin minaresi, AFAD ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.
Kentte Niksar merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremde, Kümbet köyündeki caminin minaresinde hasar meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından minarenin yıkılmasına karar verildi. Bölgede güvenlik tedbirleri alınmasından sonra da minare, AFAD ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.
Haber: Fatih YILMAZ/ TOKAT,
