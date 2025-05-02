Tokat\'ta Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tokat'ın Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu.

Öğleden sonra sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.

Yağış özellikle, Yeşilyurt ilçesinin yanı sıra Artova ilçesinin Çelikli ve İğdir mahalleleri ile Salur, Tuzla, Kunduz ve Kunduzağılı köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililerin, iki ilçede tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapacağı bildirildi.