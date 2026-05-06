Tokat\'ta Hıdırellez Coşkusu

Tokat'ta Hıdırellez kutlamaları kapsamında çeşitli gösteriler ve yarışmalar düzenlendi.

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bahçesinde, Tokat Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Geleneksel Hıdırellez Bahar Bayramı" etkinliği halk oyunları gösterisiyle başladı.

Halat çekme, çuval ve kaşıkla yumurta taşıma yarışmalarının ardından katılımcılara Hıdırellez pilavı ve ayran ikram edildi.

Programa, Vali Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, Vali Yardımcısı Osman Güven, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Alpat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdi Dölek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.