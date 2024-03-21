Tokat\'ta Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Yaşamını Yitirdi

Tokat'ta kalp krizi geçiren 53 yaşındaki polis memuru Harun Arslanbüken, yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Arslanbüken, gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.
Yakınları tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Arslanbüken, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Arslanbüken'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.
Törene Arslanbüken'in ailesinin yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ile mesai arkadaşları katıldı.
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