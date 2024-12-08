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Tokat'ta kartpostallık sis manzarası böyle görüntülendi

TOKAT - Tokat'ta etkili olan sis, kartpostallık manzaralar sunarak kent sakinlerini hayran bıraktı.

Tokat'ta sabah saatlerinde oluşan sis, kent sakinlerini adeta büyüledi. Kent merkezinde 4 gündür etkili olan sis, şehre mistik bir atmosfer kazandırırken, ortaya çıkan sis denizi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sisle kaplı dağlar ve vadiler arasında beliren manzarayı gören vatandaşlar, bu doğa harikasını ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti. Özellikle yüksek kesimlerden görülen sis denizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Sürücüler trafikte zorluk çekerken vatandaşlar ise büyüleyici doğa olayının tadını çıkarmaya devam etti.