Tokat\'ta kaza sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.
Kentte 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kazanın ardından kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden Ferhat Çakmak'ın cenazesi, yakınları tarafından hastanenin morgundan alınarak Bereketli Beldesi Çakraz Mahallesi Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak'ın cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi.
Tokat'ta 10 Nisan'da, Ferhat Çakmak yönetimindeki otomobil ile Selcen A. idaresindeki otomobilin çarpıştığı kazada Nazife Çakmak olay yerinde, Ferhat Çakmak da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi. Şüphelilerin terör örgütü propagandası yapma, üyelik ve yardım etme suçları işledikleri tespit edildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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