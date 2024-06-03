Tokat'ta KKKA Hastalığına Yakalanan Kişi Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Tokat'ta KKKA Hastalığına Yakalanan Kişi Tedavi Altına Alındı

Tokat\'ta KKKA Hastalığına Yakalanan Kişi Tedavi Altına Alındı

Tokat'ta son bir haftada vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görmektedir. Hastanın genel sağlık durumu iyi olup, bu yıl içerisinde kene ısırığı nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısı 370'tir. Hastanede 20 kişinin tedavisine başlanmış ve 3 hasta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

03.06.2024 12:53
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Tokat'ta 1 kişinin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu yıl 1 Ocak-3 Haziran tarihleri arasında vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 370 kişi başvurdu.

Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde 20 kişinin tedavisine başlandığı, 3 hastanın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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