Tokat'ta Köprü Yıkımı Başladı

18.05.2026 10:24
ÇEDAŞ Kavşağı Köprüsü, olası sel riski nedeniyle yıkım sürecine girdi. Almus Barajı kritik seviyede.

TOKAT'ta Yeşilırmak üzerinde bulunan ve suyun akışını daraltıp, olası sel riskini artırdığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan ÇEDAŞ Kavşağı Köprüsü'nde belediye ekiplerince yıkım çalışmaları devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Almus Barajı'ndaki su seviyesinin kritik noktaya ulaştığını belirterek, önlem amacıyla köprüyü kaldırmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Tokat kent merkezinde ulaşımda uzun yıllardır kullanılan ÇEDAŞ Kavşağı Köprüsü, özellikle yoğun yağış dönemlerinde Yeşilırmak'taki suyun akışını daralttığı ve olası sel riskini artırdığı gerekçesiyle teknik incelemeye alındı. Yapılan incelemelerin ardından köprünün taşkın sularının geçişini engellediği belirlenerek kaldırılması yönünde karar verildi. Alınan karar doğrultusunda, Dün akşam saatlerinde köprünün yıkımına başladı.

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Malum biliyorsunuz Tokat'ta ciddi anlamda sel felaketi yaşanması tahmin ediliyor. Turhal, Niksar ve Erbaa'da da sel felaketi yaşandı. Tokat merkezde de biliyorsunuz dolusavak dediğimiz Almus Barajı artık taşmak üzere, söylenen bilgiler bu şekilde. 40 santim civarında bir şeyin kaldığı söyleniyor. Malum bu dolusavak taştığı andan itibaren Tokat merkeze de 6 saat içerisinde ulaşması düşünülüyor. Tabii bilgiler Devlet Su İşleri tarafından da bize iletilen bilgiler. İşte 6-6,5 saat civarında ulaşacağı söylendiği için ÇEDAŞ köprüsünü kaldırmak durumunda kaldık. Tabii bunu kaldırırken de Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi ve Tokat Belediyesi üçümüz istişare ettikten sonra karar verildi. Vatandaşlarımız şimdilik bir endişe etmesinler. Ama geçmiş olsun diliyorum. En kısa sürede inşallah bu sıkıntıyı bertaraf etmiş oluruz" dedi.

Haber- Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: DHA

