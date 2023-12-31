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TOKAT'ta 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs' gecesi düzenlendi - Son Dakika
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TOKAT'ta 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs' gecesi düzenlendi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından TOKAT'ta 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs' gecesi düzenlendi. Programda bin kişi bir araya geldi ve Mekke'nin fethi ile ilgili konuşmalar yapıldı. Etkinlik ilahi ve sinevizyon gösterisiyle sona erdi.

TOKAT\'ta \'Mekke\'nin Fethi ve Kudüs\' gecesi düzenlendi
31.12.2023 - 21:33,  Güncelleme: 21:35
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TOKAT'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs' gecesi düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği Tokat Şubesi tarafından organize edilen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs' gecesi programı 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi. Geceye yaklaşık bin kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan AGD Tokat Şube Başkanı Hüseyin Reel, "Mekke'nin fethi niçin yapılıyor. Allah ile misakımızı tekrar hatırlatmak için yapılıyor. Mekke'nin fethi peygamberin davasını, cihadını hatırlatmak için yapıyoruz. Peygamberin siyonizmle yapmış olduğu mücadeleyi hatırlatmak için yapılıyor. Mekke'nin fethi programı Mekke'yi hatırlatmak için yapılıyor" dedi.

Düzenlenen program ilahi ve sinevizyon gösteri ile son buldu.

FOTOĞAFLI

Kaynak: DHA
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