TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kampüsünde, nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak görüntülendi.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kampüsü Eczacılık Fakültesi eğitim gören öğrenciler, kampüs çevresinde gördükleri bir vaşağı cep telefonuyla kaydetti. Kampüs duvarında dolaşırken görüntülenen nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, saniyeler içinde bölgeden uzaklaştı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Vaşak Görüntülendi - Son Dakika
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