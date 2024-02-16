Tokat\'ta Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programı düzenlendi

Tokat'ta, Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programı, Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi'nde yapıldı.
Malatya Doğanşehir Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Duran, Çorum Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Kocaman, Ordu Fatsa Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Azra Güzel Akpulat, Gümüşhane Torul Şehit Tamer Özdemir Anadolu Lisesi Müdürü Gökhan Seyis, Trabzon Çarşıbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Murat Atasoy, Bitlis Tatvan Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Rahmetullah Yaman, Ankara Yenimahalle Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Ramazan Aydın, Uşak İzzettin Çalışlar Anadolu Lisesi Müdürü Veda Dündar Geçici, Yozgat Akdağmadeni Kazım Karabekir Fen Lisesi Müdürü Zafer Özışık, okullarda akademik başarıyı artırmada kullanılan örnek uygulamaları görerek üç gün boyunca ortak çalışmalarda bulundu.
Atölyeleri, zümre çalışmalarını, iyi örneklere dair etkinlikleri, yürütülen projeleri gözlemleme ve değerlendirme imkanı bulan katılımcılara, Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi yöneticileri ve görevlileri tarafından mesleki gelişim temaları doğrultusunda başarı sağlanan projelerin uygulanmasına yönelik sunum da gerçekleştirildi.
Sosyal sorumluluk projeleri ve okul çevre ilişkileri, proje hazırlama süreçleri, doğa eğitiminde disiplinler arası yaklaşım, okul kültürü, eğitimde iyi uygulama örnekleri, okullarda akademik başarıya yönelik destek çalışmaları ve kariyer planlama süreçleri temalarına ilişkin çalışmaların yapıldığı projede, okul yöneticileri arasında sosyal ve kültürel etkileşimin güçlendirilmesi de hedeflendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, program sonunda katılımcılara belge verdi.
Programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kutbettin Yazgan, Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi Müdürü Mustafa Karaca da katıldı.
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