Tokat\'ta \'Okulumuz Orman\' Çocuk Oyunu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Okulumuz Orman" oyununu Tokat'ta minik izleyicileriyle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 7-8 Aralık 2024'te Şırnak'ta başlattığı proje kapsamındaki festival devam ediyor.

Bu kapsamda Tokat'a gelen Samsun Devlet Opera ve Balesi ekibi, "Okulumuz Orman" çocuk oyununu 26 Haziran Atatürk Kültür Salonu'nda sanatseverlerle buluşturdu.

Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyununa Tokatlılar ilgi gösterdi.

Eserin koreografisini Özgün Barılı, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, video projeksiyonunu Murat Turgut, ışığı ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen öğrencilerin bir anda kendilerini gerçek ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.

Çocuk oyununu izleyen Hira Adıgüzel, "İlk defa böyle bir oyun izledim. Çok mutluyum." dedi.