Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat Ünal (66) idaresindeki 60 HG 976 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Çevreyolu Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Armağan (41) yönetimindeki 06 ET 4511 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücü Ünal ile yanındaki Volkan Çınar (40) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde yapılan yol kontrolünde çakar lamba bulunan bir otomobil sürücüsüne 12 bin 878 lira trafik cezası kesildi.
Türk sanatçı Ayşe Emel Gümüş ile Çinli Şia Pıngçıng'ın eserlerinin yer aldığı 'İstanbul'dan Pekin'e: Türkiye-Çin Kültür ve Sanat Değişimi' sergisi, Çin'in başkenti Pekin'de açıldı. Sergide, Türk ve Çin kültürel motiflerinin buluştuğu eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında konuşan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türk ve Çin halkları arasındaki yakın kültürel etkileşimi vurgulayarak, kültürler arasındaki etkileşimin ülkeler arası ilişkilerin gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti. Sergi, Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde 10-12 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
Sinop'ta İHH Arama Kurtarma ekibi, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında şehrin farklı noktalarında sahil temizliği gerçekleştirdi. Yaklaşık iki kilometrelik alanda toplanan çöpler, Sinop Belediyesi ekiplerince kent çöplüğüne götürüldü. Ekip lideri Kadir Arslan, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, çevre kirliliğine karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimleri yoğunlaştırdı. Özellikle unlu mamuller, et ürünleri ve süt ürünleri gibi tüketimi artan gıda ürünlerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerde denetimler gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, karşılaştıkları sorunları il-ilçe müdürlüklerine veya Alo 174 Gıda Hattı'na bildirebilirler.
Edirne'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramalarda 200 sentetik uyuşturucu hap ve 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.
Kocaeli Sportif Havacılık ve Aktif Doğa Sporları Derneği, minik basketbol oyuncularını düzenlenen programda ağırlayarak spor alanında destekleyeceklerini belirtti.
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, ramazan ayı vesilesiyle fakülte binası içerisindeki koridoru ramazan temalı süslemelerle donatarak bir Ramazan Sokağı oluşturdu. Açılış törenine üniversite yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Rektör ve dekan, öğrencilerin bu özel etkinlik için teşekkür etti ve ramazanın farkındalığının artırılması gerektiğini vurguladı.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen GTİ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda tekrar seçilerek Manisa iş dünyasının Ankara'daki temsilcisi oldu.
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