Tokat\'ta Ruhsatsız Tabancayla Havaya Ateş Açan Kişi Tutuklandı

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Tokat'ta ruhsatsız tabancayla havaya ateş açan F.A. (34), tutuklandı.

Olay, dün saat 19 sıralarında Tokat merkezde Hacı Hasan Bölüğü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.A. ruhsatsız tabancayla havaya ateş açtı. Mermilerden biri seyir halinde olan ve içerisinde çocukların da bulunduğu otomobile isabet etti. Otomobildekiler, şans eseri olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, F.A.'yı olay yerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde ise çok sayıda boş kovan bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,